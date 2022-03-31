Колосков — об утверждении русского языка в ФИФА: не верил в такой исход

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о включении русского языка в число официальных Международной федерации футбола (ФИФА).
Колосков — об утверждении русского языка в ФИФА: не верил в такой исход
  • AP
  • © Michael Probst

«Это достижение для России. У меня нет сомнений. Я, честно говоря, не верил в такой исход. Это стало для меня приятным сюрпризом! Много лет там существовало лишь четыре официальных языка: английский, французский, испанский и немецкий», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также рассказал, что ФИФА продемонстрировала объективность, добавив русский язык при всём давлении, которое оказывается на РФС и другие российские спортивные федерации.

«Для этого нужно обладать большим мужеством! От всей души поздравляю Инфантино и его команду с таким решением!» — добавил Колосков.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила национальную сборную страны и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.

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