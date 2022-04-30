Сорокин: УЕФА не пойдёт на ужесточение санкций против России

Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексей Сорокин заявил, что вопрос участия российских клубов в следующем сезоне еврокубков во многом будет зависеть от позиции руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я лично не ожидал бы радикальных изменений. По сборной России касаемо чемпионата мира сложно принимать какие-то решения, после уже состоявшейся жеребьёвки это будет технически сложно», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Однако он добавил, что в футболе возможно всякое. Сорокин подчеркнул, что в любом случае сборной России стоит побороться за участие в Лиге наций.

«Не знаю, что будет по еврокубковому сезону для российских клубов. Очень многое будет зависеть от позиции руководства УЕФА. Это решение может принять и не конгресс УЕФА, а исполком. Но ситуация во многом уникальна, и решения тоже могут быть неординарными», — заключил Сорокин.

Конгресс УЕФА пройдёт 11 мая в Вене.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил мнение, что УЕФА не должен продлевать санкции в отношении России.