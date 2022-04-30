Сорокин: УЕФА не пойдёт на ужесточение санкций против России

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Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексей Сорокин заявил, что вопрос участия российских клубов в следующем сезоне еврокубков во многом будет зависеть от позиции руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сорокин: УЕФА не пойдёт на ужесточение санкций против России
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«Я лично не ожидал бы радикальных изменений. По сборной России касаемо чемпионата мира сложно принимать какие-то решения, после уже состоявшейся жеребьёвки это будет технически сложно», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Однако он добавил, что в футболе возможно всякое. Сорокин подчеркнул, что в любом случае сборной России стоит побороться за участие в Лиге наций.

«Не знаю, что будет по еврокубковому сезону для российских клубов. Очень многое будет зависеть от позиции руководства УЕФА. Это решение может принять и не конгресс УЕФА, а исполком. Но ситуация во многом уникальна, и решения тоже могут быть неординарными», — заключил Сорокин.

Конгресс УЕФА пройдёт 11 мая в Вене.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил мнение, что УЕФА не должен продлевать санкции в отношении России.

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