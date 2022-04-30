Колосков назвал хорошим знаком слова Чеферина об участии российских клубов в еврокубках

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявление главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина об участии российских клубов в еврокубках.

«Чеферин выступил очень смело в этой ситуации, когда официальные санкции против российских сборных команд не отменены. Это хороший знак», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его словам, заявление главы УЕФА вселяет надежду на то, что исполнительный комитет союза на ближайшем заседании поддержит своего президента и допустит российских спортсменов до соревнований.

«Будем надеяться, что с мнением Чеферина будут согласны остальные члены исполкома», — добавил Колосков.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал заявление Чеферина.