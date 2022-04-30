Сёмин отреагировал на заявление Чеферина об участии российских клубов в еврокубках

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина об участии российских клубов в еврокубках.
Сёмин отреагировал на заявление Чеферина об участии российских клубов в еврокубках
  • РИА Новости

«Это правильное заявление. Оно в интересах всех спортсменов мира и самого спорта. Я думаю, что это даёт нам хорошие шансы на дальнейшее сотрудничество во всех европейских соревнованиях», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин высказался о том, что УЕФА не должен продлевать санкции в отношении России.

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