Дюков объяснил, почему РФС не принял Крым в состав РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о приглашении команд из Крыма в чемпионат России.
Дюков объяснил, почему РФС не принял Крым в состав РПЛ
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  • © Pornsawan Sangmanee / EyeEm

«Чтобы кого-то включить, должно быть обращение. Этот вопрос должен быть потом изучен и рассмотрен. У крымского футбола особый статус. В 2014-м и 2015-м были письма от УЕФА и ФИФА, которые вводили запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Данный вопрос при наличии обращения должен быть изучен. После этого исполком может принять какое-то решение. Футбол в Крыму развивается. Студенческие и любительские клубы играют. С УЕФА была проведена большая работа, чтобы детско-юношеским командами разрешить играть с россиянами. Была дорожная карта, по которой продвигались. Пока вопрос на паузе, но уверен, в ближайшее время продолжим работу», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не видят целесообразности в возвращении к розыгрышу чемпионата России по системе «весна — осень».

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