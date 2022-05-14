Дюков: клубы РПЛ и ФНЛ не видят необходимости в возвращении к системе «весна-осень»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не видят целесообразности в возвращении к розыгрышу чемпионата России по системе «весна-осень».

«Для того чтобы вернуться на систему «весна-осень», для нас важны поддержка и желание профессиональных клубов. Клубы РПЛ и ФНЛ не видят в этом необходимости. Мы действительно видим поддержку этой идеи среди клубов ФНЛ-2», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По его словам, Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) будет способствовать возрождению профессионального футбола в регионах. Он также подчеркнул, что раньше у губернаторов на балансе была команда, клуб требовал финансирования.

«Сейчас ЮФЛ способствует такой интеграции регионов. Они начинают инвестировать в инфраструктуру, у нас достаточно жёсткие требования к полям. У ребят появляется возможность игровой практики, они могут не уезжать, а продолжать свой спортивный рост в регионе», — заключил Дюков.

Напомним, что после введения санкций поступали предложения о переходе на схему «весна-осень», расширении РПЛ и создании Кубка лиги, поскольку российские клубы исключили из турниров под эгидой УЕФА.

Ранее сообщалось, что исполком РФС 24 мая обсудит формат чемпионата России на сезон-2022/23.