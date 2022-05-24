Дюков заявил, что в ближайшем сезоне РПЛ будет пользоваться системой VAR, несмотря на санкции
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет использоваться система VAR в сезоне-2022/23.
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«В следующем сезоне VAR будет», — заявил Дюков на пресс-конференции.
Ранее Дюков рассказал о практике использования детектора лжи в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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