Дюков заявил, что в ближайшем сезоне РПЛ будет пользоваться системой VAR, несмотря на санкции

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет использоваться система VAR в сезоне-2022/23.
Дюков заявил, что в ближайшем сезоне РПЛ будет пользоваться системой VAR, несмотря на санкции
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В следующем сезоне VAR будет», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков рассказал о практике использования детектора лжи в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить