Дюков: будет достаточно времени, чтобы принять решение по Кубку РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с Кубком Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будет достаточно времени, чтобы принять решение. К Кубку России есть интерес. Можно вспомнить о финале, который будет в воскресенье. Ажиотаж очень высок, количество заявок на билеты огромное. Кубок России рассматриваем как второй по значимости», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что к Кубку России есть растущий интерес. По его словам, призовые в турнире выросли в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.

«Кубок России и Кубок РПЛ — разные турниры. Кубок России отличает больший интерес со стороны регионов. Региональные команды имеют возможность сыграть с ведущими клубами страны. Это важно для регионов и продвижения футбола там. Уверен, интерес к Кубку России сохранится», — заключил Дюков.

Ранее Дюков ответил на вопрос о приглашении команд из Крыма в чемпионат России.