Дюков объяснил, в каком случае одобрит расширение РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективе расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Исполком состоялся два месяца назад. У меня не было встреч с представителями клубов ни до, ни после него. Была встреча в прошлую пятницу. Та позиция, которая была озвучена, — она в силе. Этот вопрос можно обсуждать. По следующему сезону получили письмо, что клубы против. Приводятся разные доводы в пользу сохранения формата. Один, которого придерживаются все, — нельзя менять правила по ходу игры: нарушается спортивный принцип и теряется доверие болельщиков. Все будут понимать, что происходящее на поле неважно, потом может быть принято другое решение. Некое количество клубов готово вернуться к рассмотрению вопроса, но не расширять задним числом», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Он добавил, что есть время до начала следующего сезона, чтобы рассмотреть эту инициативу.

«Нам важно, чтобы было 18 полноценных клубов с финансированием, современной инфраструктурой, стадионами, соответствующими требованиями. Важно, чтобы они играли в футбол. Я за современный и интенсивный футбол. Играть от обороны тоже можно по разному. Если я увижу 18 таких команд, буду рад расширить РПЛ. При этом я готов прислушиваться к мнению других членов исполкома и клубов. Если они выйдут с ходатайством, оно будет рассмотрено. Важно также, чтобы РПЛ при расширении не потеряла в финансах. У лиги заключён контракт с «Матч ТВ». На данный момент они тоже против расширения. Если это произойдёт, они это рассмотрят как условие для изменения стоимости контракта. Они считают, что дополнительные матчи с точки зрения интереса спонсоров и зрителей ничего не дадут», — добавил Дюков.

Ранее Дюков высказался о ситуации с билетами на финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».