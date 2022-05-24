Дюков высказался о попадании билетов на финал Кубка России в руки спекулянтов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с билетами на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Действительно, ажиотаж очень высокий. В апреле РФС принял правильное решение организовать финал в «Лужниках». Видел довольно много критики в СМИ, что не следовало там проводить игру, вряд ли стадион удастся заполнить, надо было провести в регионе. Но время показало, что всё было сделано правильно. К сожалению, вместимость составляет только 80 тыс. Если не ошибаюсь, количество заявок на билеты — более 200 тыс.», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Он добавил, что событие привлекает внимание перекупщиков.

«Мы приняли все меры, чтобы билеты не попали в руки спекулянтов, мониторим каждый такой случай. Меньше 2% билетов попало в их руки. Либо билеты на несуществующие места, либо люди оплачивают заранее билет, а потом ничего не получают», — добавил Дюков.

Ранее Александр Дюков прокомментировал ситуацию с проектом нового лимита на легионеров в РПЛ.