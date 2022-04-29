Наумов: «Зенит» завтра практически станет чемпионом после матча с «Локомотивом»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Наумов: «Зенит» завтра практически станет чемпионом после матча с «Локомотивом»
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«Сине-бело-голубые, обыграв «Локомотив», настолько приблизятся к победе в РПЛ, что этот вопрос будет почти решён. Они практически станут чемпионами. От «Динамо» ничего не будет зависеть», — цитирует Наумова «Чемпионат».

По его словам, в «Локомотиве» есть молодые и раскрепощённые ребята, которые хотят себя показать.

«Ожидаю очень интересной игры со многими голами, судя по тому, как бесшабашно играют железнодорожники», — добавил Наумов.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 30 апреля в 19:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

После 26-го тура чемпионата России лидером в турнирной таблице являются сине-бело-голубые (58 очков). Команде достаточно набрать ещё шесть очков, чтобы стать чемпионом в четвёртый раз подряд. «Локомотив» занимает пятое место (41 очко).

Ранее бывший главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин поделился мнением о выступлениях форварда Артёма Дзюбы в «Зените».

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