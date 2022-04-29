Сёмин уверен, что Дзюба ещё принесёт пользу «Зениту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлениях форварда Артёма Дзюбы в «Зените».

«Не понимаю критику Дзюбы. Он лучший игрок лиги по результативным действиям. Трижды подряд приводил «Зенит» к чемпионству, лидер на поле и очень стабильный игрок. Конечно, он ещё принесет пользу «Зениту». Планку держать умеет», — цитирует Сёмина Sport24.

Дзюба перешёл в «Зенит» в 2015 году. В этом сезоне он провёл 35 матчей за команду, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

После 26-го тура чемпионата России лидером в турнирной таблице является «Зенит» (58 очков). Команде достаточно набрать ещё шесть очков, чтобы стать чемпионом в четвёртый раз подряд.

Ранее полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что «Зенит» завоёвывал золотые медали в последние годы благодаря Дзюбе.