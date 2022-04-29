Юсупов: «Зенит» завоевал столько золотых медалей именно благодаря Дзюбе

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о нападающем петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

«На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артёма в команде, к нему не должно быть никаких вопросов. Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе», — цитирует Юсупова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, 33-летний форвард является самым стабильным российским футболистом последних лет наряду с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артёму тянутся, а это и в игре помогает», — добавил Юсупов.

Дзюба перешёл в «Зенит» в 2015 году. В этом сезоне он провёл 35 матчей за команду, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Дзюбы.