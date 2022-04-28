Семак заявил, что Дзюба готовится к матчу с «Локомотивом»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы.
Семак заявил, что Дзюба готовится к матчу с «Локомотивом»
  • globallookpress.com

«Вчера Артём провёл полноценную тренировку. Если ничего не случится до матча, то он будет готовиться к «Локомотиву», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» в 27-м туре Российской премьер-лиги сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 30 апреля в 19:30 мск.

После 26-го тура чемпионата России лидером в турнирной таблице является «Зенит» (58 очков). «Локомотив» — пятый (41 очко).

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