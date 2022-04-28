Уткин сравнил Федуна и «Спартак» с героями романа «Идиот»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин оценил решение владельца «Спартака» Леонида Федуна не продавать свой клуб, сделав отсылку к роману Фёдора Достоевского «Идиот».
Уткин сравнил Федуна и «Спартак» с героями романа «Идиот»
  • РИА Новости

«Меньше суток прожила надежда болельщиков «Спартака» на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой всё-таки продаст клуб. Однако он сразу же заявил, что «Спартак» — его любовь и страсть и он его никогда никому не отдаст. Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не «Спартак»! Правда, у неё было всего два человека, которые её любили: один — купец Рогожин, другой — идиот», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году. Федун сразу опроверг эту информацию, заявив, что «Спартак» — это его «страсть и любовь». 

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. Лидером является «Зенит», в активе санкт-петербургской команды 58 очков.

Ранее Салихова рассказала о реакции иностранных специалистов на судейство в РПЛ.

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