Салихова считает, что иностранцы не поедут в Россию из-за плохого судейства

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Гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о реакции иностранных специалистов на судейство в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Салихова считает, что иностранцы не поедут в Россию из-за плохого судейства
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«К нам никогда больше не приедут иностранные тренеры и вообще никакие специалисты и просто игроки с амбициями, потому что все в шоке от судейства: от коррумпированности и непрофессионализма», — написала Салихова в блоге на Sports.ru.

По её словам, у всех иностранных тренеров и футбольных функционеров из разных стран одинаковая реакция на судейство в РПЛ: они в шоке от того, как по-разному трактуются аналогичные моменты от игры к игре. Она также сказала, что все судьи иногда ошибаются, но делают это не постоянно, как Сергей Иванов и Виталий Мешков.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья Мешков назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова сооветственно.

Ранее Салихова раскритиковала судейство в РПЛ

 

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