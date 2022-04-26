Салихова раскритиковала судейство в РПЛ

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Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в РПЛ.
Салихова раскритиковала судейство в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры, руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние два года просто не смогли отладить работу VAR? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их всё устраивает!» — написала Салихова в своей колонке на Sports.ru

По её мнению, в настоящий момент легко модерируется результат игры любой команды, а рефери не боятся понести наказание от президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Он периодически отстраняет одного арбитра от судейства, как Геракл рубил головы болотной Гидре, но вместо отрубленной головы тут же вырастает новая», — заключила Салихова.

Ранее Генич высказался о работе Мешкова в матче между «Ростовом» и «Спартаком».

 

 

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