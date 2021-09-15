Полузащитник «Зенита» Кравцов высказался о своём дебюте в Лиге чемпионов

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Полузащитник петербургского «Зенита» Кирилл Кравцов прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник «Зенита» Кравцов высказался о своём дебюте в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Рад своему дебюту. Каждому мальчику хочется играть в Лиге чемпионов. И я не исключение. Было очень круто оказаться на таком стадионе, как «Стэмфорд Бридж». А когда заиграл гимн Лиги чемпионов, пошли мурашки. Но поражение несколько испортило впечатления», — цитирует Кравцова пресс-служба «Зенита».

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо остался доволен своей игрой против «Челси».

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