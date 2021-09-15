Полузащитник «Зенита» Клаудиньо остался доволен своей игрой против «Челси»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я счастлив! Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали! Это была моя мечта. И не только моя, но каждого игрока. Поэтому я доволен своей игрой и дебютом, а также тем, как сыграла команда. «Зенит» хорошо оборонялся и имел возможность забить мяч. К сожалению, нам это не удалось, а «Челси» реализовал свой момент и одержал победу», — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Полузащитник отметил, что по сравнению с Бразилией в Европе другой уровень.

«Буду продолжать работать и прогрессировать, чтобы помочь «Зениту» выступить наилучшим образом и попасть в плей-офф», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее полузащитник «Зенита» Сутормин назвал игру против «Челси» тяжёлой.