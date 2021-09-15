Полузащитник «Зенита» Сутормин назвал тяжёлой игру против «Челси»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник «Зенита» Сутормин назвал тяжёлой игру против «Челси»
  • © fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

«Тяжелая игра. «Челси» больше контролировал мяч. У них было пару стопроцентных моментов, один реализовали. В конце хотели организовать навал, был момент у Артёма. Но, к сожалению, не смогли и в итоге уступили», — цитирует Сутормина пресс-служба петербургского клуба.

Полузащитник ответил на вопрос о том, покинули ли команду силы во втором тайме.

«Возможно. Скорости другие, и к этому нужно быстро привыкать. После любой ошибки и потери мяча приходится очень долго его отнимать, так что, конечно, всем было непросто. «Челси» — такой соперник, что их сила и контроль не позволили нам создать моменты в конце матча», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Челси» в матче Лиги чемпионов.

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