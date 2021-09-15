Семак заявил, что «Челси» заслужил победу над «Зенитом» в матче ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что лондонский «Челси» заслужил победу в стартовом матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА над командой из Санкт-Петербурга.

«Думаю, «Челси» заслужил победу. Хотя у нас тоже были моменты. Если бы забили, то могли бы сыграть вничью», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» потерпел поражение от «Челси» со счётом 0:1.

Единственный мяч забил Ромелу Лукаку на 69-й минуте.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не может выиграть в ЛЧ на протяжении восьми матчей.