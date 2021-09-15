Семак заявил, что «Челси» заслужил победу над «Зенитом» в матче ЛЧ
- Reuters
- © John Sibley
«Думаю, «Челси» заслужил победу. Хотя у нас тоже были моменты. Если бы забили, то могли бы сыграть вничью», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Зенит» потерпел поражение от «Челси» со счётом 0:1.
Единственный мяч забил Ромелу Лукаку на 69-й минуте.
Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».
В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не может выиграть в ЛЧ на протяжении восьми матчей.