«Зенит» не может выиграть в ЛЧ на протяжении восьми матчей

«Зенит» из Санкт-Петербурга не может выиграть в Лиге чемпионов УЕФА на протяжении восьми матчей.

Reuters

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«Зенит» потерпел поражение в стартовом матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 от «Челси» (0:1). Единственный мяч забил Ромелу Лукаку на 69-й минуте. Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». В последний раз команда с берегов Невы одержала победу в матче ЛЧ во встрече групповой стадии сезона-2019/20, когда 27 ноября был обыгран «Лилль». В остальных семи матчах «Зенит» потерпел поражение. Одна игра завершилась вничью. В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября. Ранее сообщалось, что «Ювентус» разгромил «Мальмё» в матче ЛЧ.