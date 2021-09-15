«Зенит» не может выиграть в ЛЧ на протяжении восьми матчей

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«Зенит» из Санкт-Петербурга не может выиграть в Лиге чемпионов УЕФА на протяжении восьми матчей.
«Зенит» не может выиграть в ЛЧ на протяжении восьми матчей
  • Reuters
  • © John Sibley

«Зенит» потерпел поражение в стартовом матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 от «Челси» (0:1).

Единственный мяч забил Ромелу Лукаку на 69-й минуте.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В последний раз команда с берегов Невы одержала победу в матче ЛЧ во встрече групповой стадии сезона-2019/20, когда 27 ноября был обыгран «Лилль». В остальных семи матчах «Зенит» потерпел поражение. Одна игра завершилась вничью.

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» разгромил «Мальмё» в матче ЛЧ.

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