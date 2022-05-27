В одинаковом положении: какие проблемы нужно решить «Спартаку» и «Динамо» перед финалом Кубка России по футболу

«Спартак» и «Динамо» подходят к финалу Кубка России по футболу в «Лужниках» со схожими проблемами. Столичные команды пребывают не в лучшем психологическом состоянии из-за неудачной концовки чемпионата страны, а также не могут похвастать надёжной игрой в обороне. Кроме того, Паоло Ваноли и Сандро Шварц весной чередовали вратарей, тем самым внося определённую нервозность в действия подопечных. Добавляют красок и слухи о возможных переходах Константина Тюкавина и Зелимхана Бакиева в «Зенит». Чего ждать от столичного дерби 29 мая, в беседе с RT рассказали Александр Точилин и Евгений Ловчев.

«Подсластить концовку сезона»

Финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» должен стать по-настоящему ярким и эмоциональным, поскольку у обеих команд есть желание на мажорной ноте завершить сезон, который складывался не лучшим образом.

Красно-белые заняли десятое место в РПЛ и повторили антирекорд клуба, установленный в 2003 году. Поэтому, по словам бывшего голкипера сборной СССР Анзора Кавазашвили, только завоевание трофея сможет сгладить для болельщиков и самой команды впечатление от неудачного выступления в чемпионате.

«Если «Спартак» обыграет «Динамо», то можно будет сказать, что команда частично, на 20%, выполнила задачу на сезон. Но 80% они провалили, поскольку красно-белые не имеют права находиться на десятой строчке в турнирной таблице», — заявил Кавазашвили в интервью RT.

Однако и «Динамо» смазало концовку чемпионата России. После зимнего перерыва подопечные Сандро Шварца некоторое время претендовали даже на золото РПЛ, но не справились с грузом ответственности, сбавили обороты и в итоге в последнем туре не сумели удержать даже серебряные медали, рассыпавшись в игре с «Сочи» (1:5). Поэтому, как отмечает бывший защитник бело-голубых Александр Точилин, коллективы психологически будут одинаково сильно нацелены на победу в воскресном матче.

«Несмотря на то что упущены серебряные медали, «Динамо» этот сезон можно занести в актив, поскольку в последний раз команда выигрывала награды в 2008 году, а Кубок и вовсе в 1995-м. Так что для ребят завоевание трофея — отличный шанс подсластить концовку сезона. То же самое касается и «Спартака». После в целом провального выступления в чемпионате они могут реабилитироваться перед своими болельщиками. Всё-таки отмечают столетие клуба. Поэтому команды будут находиться в одном психологическом состоянии. Здесь вопрос только в том, кто лучше подойдёт к этой игре тактически и физически», — объяснил специалист.

«Равноценные вратари»

Интересно, что проблемы с подбором игроков перед последним матчем сезона у Паоло Ваноли и Сандро Шварца отчасти схожие. Например, наставники никак не могут окончательно определиться с вратарской позицией. У «Динамо» в чемпионате сменяют друг друга Антон Шунин и Игорь Лещук. При этом на последней пресс-конференции наставник бело-голубых отметил, что выберет голкипера на финал только в субботу.

Точилин, в свою очередь, считает, что предпочтение нужно отдать более опытному игроку. Это должно придать уверенности коллективу.

«Если отталкиваться от спортивных моментов, на мой взгляд, «Динамо» располагает двумя равноценными вратарями. Но роль капитана и лидера Шунина будет одним из козырей бело-голубых. Поэтому финал Шварц, думаю, по крайней мере начнёт с Антоном в воротах. Он больше всего матчей провёл за «Динамо», много лет защищает цвета команды, поэтому наличие такого футболиста на поле очень важно. Это может придать определённую уверенность не только обороне, но и в целом коллективу», — объяснил бывший футболист.

Схожая ситуация и у «Спартака»: Александра Селихова в воротах, даже после восстановления после травмы, периодически сменяет Александр Максименко. Основной голкипер провёл во второй половине чемпионата всего на один матч больше. Тем не менее ветеран красно-белых Евгений Ловчев считает, что именно он должен защищать ворота в финале Кубка России.

«Оба делают ошибки. Но Селихов всё-таки остаётся номером один. Он вернулся после травмы и стал выручать. Максименко даже как-то заскучал. Вообще, они примерно одинакового уровня. Есть проблемы со школой: могут пускать «пеночки». Но я думаю, что Селихов в этом матче выйдет однозначно», — отметил эксперт.

«Защита без хозяина»

Испытывают обе команды проблемы и в обороне. «Динамо» в последних четырёх турах пропустило 16 мячей, что, конечно же, катастрофический показатель для бронзового призёра РПЛ. Многие связывают провал с тем, что москвичей покинул Иван Ордец. В первой половине чемпионата именно он руководил одноклубниками. Однако, по мнению Точилина, проблема заключается не только в отъезде украинца, но и в игровом спаде, который пришёлся именно на концовку сезона.

«Отсутствие Ордеца, если говорить задним числом, повлияло на качество игры в обороне. Но здесь всё-таки нужно в первую очередь исходить из командных взаимодействий. «Динамо» не хватило того, что было в первой части чемпионата, когда оно играло в высокий футбол и удавалось затруднять выход соперника из обороны в атаку. Ребята прессинговали на чужой половине поля, забирали мяч и забивали голы. После перерыва этого не хватало. Возможно, из-за эмоций или физического состояния. На одном уровне тяжело провести весь чемпионат, и этот спад, к сожалению, пришёлся именно на концовку. Но здесь Кубок, финал, «Спартак», последняя встреча. Поэтому, думаю, «Динамо» найдёт силы и эмоции, чтобы провести свой лучший матч в этом году», — заявил специалист.

Не всё ладится в защите и у красно-белых. Последние шесть матчей чемпионата команда стабильно пропускает, хотя в центре действуют надёжные Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Тем не менее, как отмечает Ловчев, целостной игры не получается, поскольку в данной линии, как и у «Динамо», не хватает лидера.

«Ошибка на ошибке. Мне кажется, я бы уже давно всё выстроил, если бы позволили. Со всех, кто работает последние десять лет с защитниками в «Спартаке», нужно собрать деньги обратно. Потому что ничему толковому они не научили. В обороне нет хозяина, последним был Неманья Видич. Не зря он потом долгое время играл в «Манчестер Юнайтед». Серб был личностью, мог прикрикнуть, расставить. А сейчас ребята играют сами за себя. Ну и футболисты, как Павел Маслов и Николай Рассказов, очень невысокого уровня. В «Спартаке» такие люди не должны выступать», — уверен Ловчев.

При этом в нападении преимущество, по мнению специалиста, имеет именно «Спартак», поскольку в арсенале Ваноли есть более разноплановые игроки. В частности, интересно действует Шамар Николсон, который только недавно приехал в Россию и ещё показывает свои лучшие качества.

«Соболев тоже опасный форвард, правда, односторонний. Но у Ваноли есть несколько вариантов: либо одного ямайца выпустить и кого-то под него, например Бакаева, либо двух высоких нападающих. Правда, тогда надо иметь высоких защитников и много работать флангами. У «Динамо» Смолов разносторонний. Тюкавин же футболист только штрафной площади. Общался с Костей, советовал разнообразить игру, чтобы выйти на новый уровень. В частности, отходить назад. На тренировках пробовать что-то новое. Но Смолов и Тюкавин более предсказуемы по сравнению с Николсоном», — считает экс-защитник красно-белых.

«От добра добра не ищут»

Точкой соприкосновения «Динамо» и «Спартака» является и предстоящее трансферное окно. Всю последнюю неделю Константина Тюкавина и Зелимхана Бакаева различные СМИ активно отправляли в «Зенит». Объясняется это тем, что оба футболиста недовольны количеством игрового времени в своих командах. Однако эксперты в данном вопросе единодушны: никому из них на данный момент не стоит менять клуб.

Рассуждая о нападающем «Динамо», Точилин отмечает, что в питерском клубе конкуренция значительно выше, чем в московском, и будет ещё сложнее заиграть в основе. При этом Тюкавин лишь первый сезон проводит на взрослом уровне.

«Амбиции — это, конечно, отлично, но есть масса примеров, когда ни к чему хорошему смена клуба для молодого футболиста не приводила. Здесь всё-таки он свой воспитанник. И для своего возраста ему достаточно много доверяют. Видно, что он в обойме. По позиции со Смоловым они прямые конкуренты — оба играют в роли наконечника. Но у Тюкавина всё впереди, он только сделал первые шаги, чтобы претендовать на место в основе. Вот как раз в конкуренции с Фёдором он и должен показать, чего стоит. Потому что в «Зените» она намного выше. Не факт, что получится заиграть. В его случае надо работать, выбросить всё из головы, всякие агентские моменты, просто сосредоточиться на футболе и на «Динамо». И финал Кубка — отличная возможность проявить себя как для него, так и для остальных молодых футболистов», — добавил специалист.

Немного другая ситуация у Бакаева. Полузащитник уже давно зарекомендовал себя в «Спартаке» и считается одним из лучших в команде. Тем не менее во второй части чемпионата лишь в матче с «Ростовом» провёл на поле все 90 минут. Безусловно, игрока сборной России это не устраивает.

Однако, по мнению Ловчева, причины, по которым меняют хавбека, не связаны с недоверием со стороны тренера.

«Все удивлены, почему Ваноли, а до него Витория, меняет Бакаева на 70-й минуте или вовсе на поле не выпускает с первых минут. Хотя он лучший в атаке. Разнообразит игру, может сам пройти, сколько голевых передач сделал. Но у меня ощущение, что у них внутри что-то происходит. Мне кажется, он попросил больше денег, а руководство пока не идёт на это. Они ведь закрыли «Спартак-2». Думаю, что в любом случае договорятся. Вижу, как Бакаев обижается, когда его меняют, но хочу ему сказать одну вещь: от добра добра не ищут. В «Зените» на его месте играет Малком, а это футболист совсем другого уровня», — отметил Ловчев.

Сильный дух или философия

При этом главные тренеры — Ваноли и Шварц — уже встречались друг с другом в чемпионате России. Первый раунд остался за итальянцем: красно-белые победили со счётом 2:0. По словам Точилина, тогда «Спартак» обыграл соперника в первую очередь тактически.

«Они отталкивались от соперника. А бело-голубые на протяжении всего сезона стараются действовать от себя, показывать свой интенсивный, агрессивный футбол, достаточно высоко прессингуя оппонента. Конечно, ради результата тренер может внести корректировки. Хотя я сомневаюсь, что он отойдёт от своей философии. Опять же интересно посмотреть, какие выводы будут сделаны по итогам первого матча, исправлены ли ошибки. Скорее всего, это касается в большей степени «Динамо», потому что «Спартак» попытается повторить ту игру, которую он показал в чемпионате», — считает бывший динамовец.

Однако, по мнению Ловчева, тактика в «Спартаке» в этом сезоне не играет ключевой роли, поскольку у Ваноли не так много футболистов высокого уровня. А побеждает команда исключительно за счёт эмоций.

«Давайте сравним приобретения «Спартака» и «Зенита». Питерцы покупают игроков сборной Бразилии, Колумбии и Хорватии, а красно-белые — Люксембурга и Ямайки. Где эти команды в мировом футболе? Сейчас у москвичей всего два классных игрока — Виктор Мозес и Квинси Промес. Остальные, в том числе и россияне, — средние. И «Спартак» такая же команда. Но красно-белые всю жизнь были коллективом, сильным своим духом. Оттого что на трибуны приходит торсида и заставляет носиться по полю. На выезде без поддержки могут вничью сгонять, но с более сильными командами они вытаскивают из себя всё, что только можно. И в этой игре будет примерно то же самое. Команда, выстроенная тренером, но слегка пошатнувшаяся, против искромётного «Спартака». Если он забьёт первым, то выиграет, потому что тогда динамовцам придётся раскрываться, а у красно-белых атака лучше», — отметил эксперт.

При этом нельзя не отметить, что Ваноли пробует разные тактические схемы. В последних турах их было как минимум три. Ловчев объясняет это не столько желанием играть от соперника, сколько поисками итальянца, который пытается распознать потенциал своих подопечных.

«Раньше такие же ходы предпринимал Доменико Тедеско. Я всё никак не мог понять, почему он на каждую игру новых футболистов ставит. А потом вдруг через год тренер стал выбирать постоянно одних и тех же. Просто до этого разбирался, кто и на что способен. Ваноли сейчас так же всех просматривает. Не зря даёт молодым ребятам поиграть. Думаю, что он ещё определяется на будущее с составом. Но только в «Спартаке» будущего у тренеров нет. Причём нужно понимать, в какой агонии он находится, когда на каждой пресс-конференции его спрашивают об увольнении», — добавил специалист.