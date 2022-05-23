Экс-тренер сборной России затруднился назвать победителя Кубка России

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от финала Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Экс-тренер сборной России затруднился назвать победителя Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«На сегодняшний день лучше с точки зрения командных взаимодействий выглядит «Динамо». А со стороны психологии «Спартак» выглядит убедительнее. Сказать, кто добьётся победы, у меня не хватает смелости», — цитирует Игнатьева Sport24.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее Зарема Салихова поддержала назначение Левникова на финал Кубка России.

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