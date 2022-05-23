Салихова поддержала назначение Левникова на финал Кубка России

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Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на назначение Кирилла Левникова главным судьёй финального матча Кубка России с «Динамо».
Салихова поддержала назначение Левникова на финал Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Очень надеюсь, что не повторится прошлогодняя история, которая была после матча с «Динамо», с фотошопом руки Мозеса. Левников — достойный кандидат для такого большого финала? Мы не выбираем арбитров на наши матчи. Назначен не Иванов и не Мешков — уже хорошо!» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что помощниками 38-летнего арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в финальном матче КР.

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