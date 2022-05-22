Мостовой считает, что «Спартак» победит «Динамо» в финале КР

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Спартака» больше шансов на победу над столичным «Динамо» в финальном матче Кубка России по футболу сезона-2021/22.

«Возможно, «Спартак» забил на всё и готовится к финалу. Но если они подойдут к игре в таком состоянии, проиграют «Динамо». Однако думаю, что всё-таки прямо сейчас у «Спартака» больше шансов на победу в турнире», — цитирует Мостового Газета.ru.

Экс-полузащитник «Спартака» добавил, что не ожидал разгромного поражения «Динамо» в 30-м туре чемпионата России от «Сочи» (1:5).

«Предполагал, что будет ничья или победа одной из команд с разницей в один мяч, но «Динамо» сыграло просто безобразно», — сказал Мостовой.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Химки» одержали волевую победу над «Спартаком» в 30-м туре РПЛ, но сыграют в стыковых матчах.