Самедов затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от финального матча между «Динамо» и красно-белыми в Кубке России.

«Никто из команд к финалу кубка в лучшей форме не подходит. Сезон закончился. Один клуб в медалях, другой на десятом месте. Но этот турнир обе команды давно не выигрывали, поэтому шансы равны. Интереснейший матч предстоит!» — цитирует Самедова Sport24.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск.

Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала КР.