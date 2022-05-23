Кавазашвили о будущем Ваноли и Шварца: кто выиграет Кубок России, тот и останется

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
Кавазашвили о будущем Ваноли и Шварца: кто выиграет Кубок России, тот и останется
  • РИА Новости

«Я думаю, кто выиграет Кубок, тот и останется. Но, с другой стороны, при Шварце «Динамо» стало играть так, как никогда раньше. Команда не просто находится в лидерах, а в ней играют молодые российские игроки. Это говорит о том, что у него есть нюх», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днём».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее Массимо Каррера заявил, что победой в финале Кубка России «Спартак» спасёт сезон.

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