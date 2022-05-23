Каррера: победой в финале Кубка России «Спартак» спасёт сезон

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Динамо».

«Это был необычный сезон. Не все команды были в равных условиях на финише чемпионата из-за ситуации с легионерами. Что касается «Спартака», то для них десятое место — результат ниже среднего. Но если команда выиграет Кубок России, то сезон будет спасён», — цитирует Карреру Sport24.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

По итогам сезона красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Борис Игнатьев поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».