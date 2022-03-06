Шедевр Промеса, удаление Варелы и эмоции Шварца: как «Спартак» обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ

«Спартак» в гостях взял верх над «Динамо» в 20-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 2:0, причём оба мяча были забиты до перерыва. Сначала Шамар Николсон отличился после прорыва Зелимхана Бакаева, а затем Квинси Промес отметился выдающимся ударом из-за пределов штрафной. Хозяева провели второй тайм вдесятером после удаления Гильермо Варелы за две жёлтые карточки и лишь один раз побеспокоили Александра Селихова.

Вряд ли были серьёзные основания полагать, что Сандро Шварц решится на масштабную ротацию состава в дерби со «Спартаком». В весенней части сезона «Динамо» одержало две крупные победы, и тренерский штаб уже успел увидеть в действии не только проверенных лидеров, но и новичков. Фёдор Смолов отметился голом как во встрече с «Химками» в РПЛ, так и в матче с «Нижним Новгородом» в Кубке России, поэтому его появление в основе казалось делом решённым, как и сочетание в средней линии. По сути, немецкому специалисту оставалось решить, кем заменить дисквалифицированного Романа Евгеньева, а также определиться с дуэтом вингеров.

В итоге в центре обороны пару с Фабианом Бальбуэной ожидаемо составил 20-летний Саба Сазонов, в остальном же состав практически не отличался от того, что вышел с первых минут в предыдущей игре чемпионата. Исключением стало лишь появление Гильермо Варелы на правом фланге защиты. В предыдущих матчах эту позицию занимал Сергей Паршивлюк, но на этот раз он неожиданно оказался в запасе. И неизвестно, что было тому причиной: форма уругвайца, усталость россиянина или его красно-белое прошлое. Так или иначе, в последних двух матчах с бывшей командой он провёл суммарно 52 минуты.

У «Спартака» определённые перестановки напрашивались. В матче с ЦСКА подопечные Паоло Ваноли выглядели далеко не лучшим образом, вследствие чего в Кубке России на поле вышел практически полностью обновлённый состав. И это сработало. Пусть соперник был далеко не самого высокого уровня, но по противостоянию с «Кубанью» итальянский специалист сумел сделать определённые выводы. В старт были переведены отличившийся хет-триком Шамар Николсон и отметившийся результативной передачей Зелимхан Бакаев, а место в защите занял Максимилиано Кофрие. На скамейке остался Руслан Литвинов, которого наигрывали в тройке на протяжении всех зимних сборов.

Поначалу могло показаться, что ставка на бельгийца была ошибочной. Уже на 11-й секунде Кофрие попал по лицу Смолову и заработал жёлтую карточку, но быстро реабилитировался. Защитник спровоцировал на себе жёсткий фол Вячеслава Грулёва и заставил Сергея Карасёва вновь показать «горчичник». Арбитр в целом старался пресекать любые проявления грубости на поле и нещадно штрафовал за любое жёсткое нарушение. Поэтому неудивительно, что уже к перерыву одна из команд осталась в меньшинстве. Под занавес тайма Варела дважды за три минуты сбил Бакаева и отправился в подтрибунное помещение, причём на повторе могло возникнуть впечатление, что в первом эпизоде уругваец практически не коснулся противника.

К этому моменту «Спартак» уже владел комфортным преимуществом. Если в позиционных атаках красно-белые не могли ничего предложить оппонентам, то на встречных курсах смотрелись здорово — во многом благодаря вдохновенной игре Бакаева и Промеса. На 26-й минуте российско-голландский дуэт соорудил разящий контрвыпад после потери Даниила Фомина. Квинси шикарным пасом вразрез бросил в прорыв Зелимхана, а тот ворвался в штрафную и пробил. Удар получился не самым удачным, но мяч срикошетил от Сазонова и отскочил точно на ногу Николсону. Габаритный ямаец не промахнулся и оформил первый гол в РПЛ.

Спустя 11 минут в сетку ворот Антона Шунина влетел второй мяч, причём главные действующие лица остались те же. На этот раз Сазонов грубо ошибся в центре поля, буквально подарив мяч Промесу, а тот отыгрался с Бакаевым и сотворил настоящий шедевр. Квинси сместился с левого фланга в центр и с 25 м пробил точно в дальнюю девятку.

Таким образом, к перерыву «Динамо» не только уступало в счёте и имело на одного игрока меньше, но и не нанесло ни одного удара в створ. Хозяева ограничились лишь несколькими авантюрными прорывами Грулёва по левому флангу, ни один из которых не привёл к возникновению полноценно опасного момента. А когда «Спартак» повёл и немного отошёл назад, острота пропала и вовсе. Особенно блекло смотрелся Арсен Захарян. По окончании первой 45-минутки он не мог похвастаться ни успешными обводками, ни ключевыми передачами.

Возможно, всё это вкупе и вывело из себя Шварца. По окончании тайма он что-то гневно выговаривал Карасёву, агрессивно вёл себя и в подтрибунке. Во время флеш-интервью Кристофера Мартинса на заднем плане были отчётливо слышны возгласы немца, выражавшего недовольство то ли удалением Варелы, то ли выступлением подопечных. Эмоции не стихли и во второй половине, а немного успокоить Шварца удалось лишь с помощью «горчичника».

Но гораздо важнее, что поведение тренера не вдохновило футболистов «Динамо» на борьбу. Второй тайм они провели ничуть не лучше, а оживить игру не смогли даже появившиеся на поле Константин Тюкавин, Клинтон Н'Жье и Денис Макаров. Первый опасный момент у ворот Селихова возник лишь на 69-й минуте, когда о себе напомнил Захарян. Арсен эффектно разобрался с Мартинсом и пробил с линии штрафной, но мяч угодил в штангу.

В сумме за 90 минут «Динамо» нанесло 11 ударов, но в створ пришёлся лишь один из них. За 17 минут до окончания основного времени Никола Моро размял Селихова, но не более. Гораздо большую угрозу воротам создал Руслан Литвинов. Вышедший на замену защитник не заметил вратаря и пошёл на мяч до конца, вследствие чего столкнулся с партнёром по команде.

В компенсированное время «Спартак» мог довести счёт до крупного. Оборона «Динамо» выдвинулась слишком высоко и запустила за спину сразу двух противников, однако Промес не смог реализовать выход один на один. Голландец покатил мяч в ближний угол, но промахнулся. Так или иначе, красно-белые прервали шестиматчевую беспроигрышную серию противника в РПЛ и одержали первую победу под руководством Ваноли.