Карасёв удалил футболиста «Динамо» Варелу в конце первого тайма матча со «Спартаком»

Московское «Динамо» осталось в меньшинстве в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

На 42-й минуте защитник бело-голубых Гильермо Варела высоко поднял ногу и сфолил на Зелимхане Бакаеве, за что получил предупреждение. А в компенсированное время первой половины игры уругваец снова нарушил правила на Бакаеве, который убегал в контратаку. В итоге арбитр Сергей Карасёв показал Вареле вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Динамо» предстоит провести в меньшинстве второй тайм.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 23 очками — на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес удвоил преимущество «Спартака» в матче с «Динамо».