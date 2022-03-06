Карасёв удалил футболиста «Динамо» Варелу в конце первого тайма матча со «Спартаком»

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Московское «Динамо» осталось в меньшинстве в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Карасёв удалил футболиста «Динамо» Варелу в конце первого тайма матча со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

На 42-й минуте защитник бело-голубых Гильермо Варела высоко поднял ногу и сфолил на Зелимхане Бакаеве, за что получил предупреждение. А в компенсированное время первой половины игры уругваец снова нарушил правила на Бакаеве, который убегал в контратаку. В итоге арбитр Сергей Карасёв показал Вареле вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Динамо» предстоит провести в меньшинстве второй тайм.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 23 очками — на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес удвоил преимущество «Спартака» в матче с «Динамо».

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