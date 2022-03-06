Тест на амбициозность: почему дерби в 20-м туре РПЛ — момент истины для «Динамо» и «Спартака»

В центральном матче 20-го тура РПЛ «Динамо» на своём поле примет «Спартак». Победа позволит подопечным Сандро Шварца продолжить погоню за «Зенитом», в то время как поражение может перечеркнуть их надежды на завоевание золотых медалей. В свою очередь, для команды Паоло Ваноли поражение может означать потерю шансов на попадание в зону еврокубков, в то время как успех в противостоянии с извечным конкурентом может вселить уверенность в десятикратных чемпионов страны.

В преддверии очной встречи в рамках 20-го тура чемпионата России «Динамо» и «Спартак» решают разные задачи. Если подопечные Сандро Шварца всего на два очка отстают от лидирующего «Зенита» и продолжают сражаться за золото, то их соперники пытаются переломить ход неудачно складывающегося сезона. В десяти предыдущих матчах красно-белые одержали лишь две победы и расположились на девятой строчке, а для попадания в зону еврокубков по итогам первенства (в случае возможности выступить в них) им необходимо сотворить небольшое чудо.

На бумаге «Динамо» является явным фаворитом старейшего дерби России. За него говорит и впечатляющая беспроигрышная серия из шести матчей и высокое качество игры, что подтверждается расширенной статистикой. Бело-голубые не только занимают четвёртую строчку по числу ожидаемых голов (30,05), но и имеют в распоряжении самую неприступную оборону. По показателю xGA они занимают первую позицию в лиге (18,19), а по пропущенным мячам идут пятыми. Это объясняется отсутствием голкипера экстра-класса, способного раз за разом выручать в сложных ситуациях. Именно этим можно объяснить тот факт, что меньше всех пропускает ЦСКА, позволяющий создавать у своих ворот гораздо больше опасных моментов.

Правда, в ближайшей встрече Шварц не сможет рассчитывать сразу на двух ключевых защитников, что грозит сделать оборону команды гораздо менее крепкой. Иван Ордец не выйдет на поле «ВТБ Арены» из-за ситуации вокруг Украины, а Роман Евгеньев — ввиду дисквалификации. Таким образом, в паре с Фабианом Бальбуэной придётся выпустить либо 20-летнего Александра Кутицкого, либо его ровесника Сабу Сазонова. И велика вероятность, что шанс проявить себя представится последнему. Именно воспитанник «Зенита» появился по ходу выездной игры с «Химками» и выглядел достаточно неплохо на протяжении 34 минут, позволив «Динамо» отстоять важнейшие три очка.

Зато в атакующей линии ситуация более чем обнадёживающая. В весенней части «Динамо» провело два матча, в каждом из которых забило по три мяча. И две трети из них на свой счёт записали Даниил Фомин и Фёдор Смолов. Да, каждый из них по разу реализовал пенальти, но успел отличиться и с игры. Но если полузащитник уже давно является одним из краеугольных камней в построениях Шварца, то форвард максимально быстро освоился в новых условиях и принялся штамповать голы. С его возвращением бело-голубые наконец обрели нападающего, способного стабильно отличаться голами на протяжении сезона. А с этим раньше были проблемы. Даже несмотря на прогресс Вячеслава Грулёва и наличие перспективного Константина Тюкавина.

Что касается «Спартака», то зимой клуб провёл гораздо более масштабную трансферную кампанию, чем его соперник по дерби. Но пока нельзя твёрдо сказать, что новички гарантированно усилят коллектив. Во встрече с ЦСКА достаточно игрового времени получил лишь Кристофер Мартинс, но оставил о себе неоднозначное впечатление. Люксембуржец хоть и записал на свой счёт пять отборов и один перехват, но с мячом зачастую принимал не самые верные решения, что приводило к частым потерям. Особенно это бросалось в глаза на фоне легионеров армейцев, сходу принявшихся отрабатывать вложенные в них средства.

В свою очередь, разгромную победу в 1/8 финала Кубка России вряд ли стоит учитывать в свете будущего дерби. «Кубань» не была похожа на команду, которая несколько месяцев назад разгромила «Краснодар» на групповой стадии, и буквально развалилась под давлением десятикратного чемпиона страны. Да, шесть голов — приятный факт, но вряд ли это даёт возможность судить как о прогрессе коллектива, так и о мастерстве новичков. Несомненно, хет-трик Шамара Николсона и три передачи Даниила Хлусевича — радостное событие, но не факт, что это позволит им выйти с первых минут в дерби.

Тем не менее, крупный успех может придать «Спартаку» определённый импульс, способный помочь им в одном из важнейших матчей оставшейся части сезона. На данный момент подопечные Ваноли отстают от дающей путёвку в Лигу конференций четвёртой строчки на десять очков, а любая осечка делает минимальными их шансы на попадание в еврокубки через РПЛ. Да, остаётся ещё Кубок, но в нём конкуренция обещает быть как никогда высокой. Среди претендентов фигурируют «Зенит», «Динамо» и «Рубин», а в четвертьфинале красно-белых ждёт ещё одна встреча с ЦСКА.

Прекращение борьбы за высокие места в РПЛ и ставка на Кубок — слишком рискованный шаг, особенно с учётом последних результатов «Спартака» в турнире. После триумфа в 2003 году москвичи лишь однажды останавливались в шаге от победы, а ещё четырежды завершали выступление на стадии 1/2, причём уступали исключительно будущим обладателям трофея — ЦСКА, «Локомотиву», «Тосно» и «Зениту».

Поэтому грядущее дерби приобретает особое значение для «Спартака», а поражение лишает их плана Б. В этом случае, отставание от армейцев может увеличиться до 13 очков, а такой отрыв крайне трудно отыграть даже за десять туров. Особенно с учётом неопределённости относительно легионеров. Пока ни один иностранец не покинул расположение десятикратных чемпионов страны, но подобный сценарий нельзя исключать.

Однако и для «Динамо» этот матч архиважен. Потеря очков может помочь «Зениту» увеличить отрыв, что в нынешних условиях способно практически «убить» интригу в сражении за чемпионство в РПЛ. Петербуржцы уже успели сыграть как с прямыми конкурентами за медали, так и с неудобными ЦСКА и «Рубином», вследствие чего имеют довольно комфортный календарь. В оставшихся турах им предстоят всего четыре встречи с топ-оппонентами — «Локомотивом», «Краснодаром», «Сочи» и «Спартаком», но относительно боеспособности первых двух есть серьёзные сомнения. Железнодорожники на днях разгромно проиграли «Енисею», а «быки» остались без иностранцев.

У «Динамо» расписание почти идентичное, что фактически уравнивает шансы обеих коллективов на успех. Но «Зенит» обладает как большим опытом борьбы за трофей, так и длинной скамейкой, а наличие комфортного задела лишь увеличит его преимущество над преследователем. Поэтому для продолжения погони подопечным Шварца необходимо прерывать безвыигрышную серию из семи матчей и брать верх над «Спартаком» в РПЛ. Иначе с надеждами на золото можно распрощаться.