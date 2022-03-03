Хет-трик Николсона, дубль Дивеева и сюрприз от «Алании»: чем завершились матчи 1/8 финала Кубка России

«Спартак» разгромил «Кубань» благодаря хет-трику новичка Шамара Николсона и двум голам Квинси Промеса. Первый в карьере дубль Игоря Дивеева позволил ЦСКА одержать на выезде волевую победу над «Сочи». Точные удары Даниила Фомина и Фёдора Смолова с 11-метровой отметки помогли «Динамо» разгромить «Нижний Новгород». А «Алания» выбила из розыгрыша второго представителя РПЛ подряд, взяла верх над «Арсеналом». О первых матчах 1/8 финала Кубка России — в материале RT.

Уверенность «Динамо»

1/8 финала Кубка России стартовала во вторник матчем «Динамо» — «Нижний Новгород». Москвичи, несмотря на близость дерби со «Спартаком», предстали практически в оптимальном составе и не позволили ничего сделать сопернику, хотя Александр Кержаков очень хотел выбить из турнира команду, в которой провёл пару сезонов в качестве футболиста.

Впрочем, в первом тайме мало что получалось и у фаворита. Однако невольно помог ему Ларс Олден Ларсен, уже в добавленное время рукой прервавший прострел от лицевой. Судья Алексей Амелин, посмотрев повтор, указал на точку. Артур Нигматуллин был близок к тому, чтобы отразить удар. Он угадал направление полёта мяча и даже коснулся его, но не смог преградить путь в сетку и помешать Даниилу Фомину реализовать 20-й пенальти в карьере из 20 на высшем уровне.

А сразу после перерыва интригу в противостоянии окончательно убил Вячеслав Грулёв, замкнувший навес Дениса Макарова с фланга. Не обошлось и без очередного гола Фёдора Смолова. Нападающий вышел на замену на 68-й минуте и в концовке реализовал 11-метровый, который сам же заработал. И вновь Нигматуллину не хватило считаных сантиметров, чтобы парировать выстрел. Таким образом, опытный форвард, вернувшись в «Динамо», забил два мяча в двух встречах, только ворота «Химок» поразил с игры. А бело-голубые без особых проблем пробились в четвертьфинал.

Характер ЦСКА

Добился успеха и другой столичный коллектив. ЦСКА несколько дней назад оказался сильнее «Спартака» в РПЛ, а в среду сломил сопротивление «Сочи» в Кубке страны — 2:1. Правда, для того чтобы пробиться в четвертьфинал, подопечным Алексея Березуцкого пришлось приложить немало усилий.

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В первом тайме у них мало что получалось, тем более тренерский штаб не стал беречь лидеров и не все успели прийти в себя после предыдущей тяжёлой встречи. Вдобавок на ровном месте мышечное повреждение получил единственный форвард Антон Заболотный. Менять его вынужденно пришлось номинальному полузащитнику Хесусу Медине. А незадолго до перерыва южане вовсе вышли вперёд. Кристиан Нобоа после скидки Тимофея Маргасова с линии штрафной аккуратно пробил в дальний угол.

Однако во второй половине встречи армейцам удалось совершить камбэк. Команда вновь идеально воспользовалась стандартными положениями. Этому не стоит удивляться, ведь теперь её цвета защищает Юсуф Языджи. В дерби он открыл счёт со штрафного, а в Сочи выполнил две результативные подачи с корнеров. В обоих случаях их головой замыкал высокий Игорь Дивеев. Причём решающий гол хозяева пропустили на 87-й минуте. А российский защитник стал главным героем игры и оформил первый дубль в карьере.

ЦСКА же одержал четвёртую победу подряд во всех турнирах и заодно взял у соперника реванш за два поражения в прошлом году в РПЛ. Особенно болезненным получилось последнее, в начале ноября, когда красно-синие пропустили на выезде четыре мяча.

Задор «Спартака»

А вот для «Спартака» домашнее противостояние с «Кубанью», выступающей в ФНЛ, превратилось в лёгкую прогулку. Хотя, казалось, коллектив с юга страны в состоянии навязать конкуренцию фавориту, ведь на групповой стадии кубка он сенсационно разгромил «Краснодар».

Однако на этот раз сотворить чудо не получилось. Красно-белые выглядели на две головы сильнее оппонента и будто вымещали на нём злость за несправедливое исключение из Лиги Европы. К тому же Паоло Ваноли после встречи с ЦСКА провёл серьёзную ротацию, и с первых минут на поле, в частности, вышли новички Даниил Хлусевич и Шамар Николсон.

Оба на все 100% воспользовались представившимся шансом. Ямайский нападающий вовсе оформил хет-трик. Дважды ему ассистировал как раз латераль, перешедший из «Арсенала». Мало того, Хлусевич в первом тайме сам сумел отличиться, но судья отменил его гол после просмотра повтора из-за небольшого офсайда у Николсона.

Интрига же умерла уже к 18-й минуте, поскольку Квинси Промес в дебюте дважды огорчил Юрия Нестеренко. Во втором случае нидерландец сделал это прямым ударом со штрафного благодаря рикошету от головы Ивана Хомухи. Единственным положительным моментом для гостей стал автогол Георгия Джикии сразу после перерыва.

В остальном «Спартак» в преддверии дерби с «Динамо» провёл фактически тренировку с повышенной степенью ответственности и одержал дебютную победу под руководством Ваноли. К тому же этот разгром — один из самых крупных для москвичей в Кубке России в истории. Ранее с разницей в семь мячей они обыгрывали «Волгу», а в шесть — «Океан» и всё ту же «Кубань».

Вылет «Арсенала»

Если «Кубань» потерпела поражение, то «Алания», напротив, порадовала собственных болельщиков и стала первой командой из ФНЛ, пробившейся в четвертьфинал КР текущего сезона. Более того, она впервые за 11 лет так далеко зашла в турнире.

А главное, подопечные Спартака Гогниева по игре ни в чём не уступили «Арсеналу». Уже на четвёртой минуте они, воспользовавшись провалом соперника на правом фланге обороны, открыли счёт. Владимир Хубулов замкнул подачу Сослана Качмазова.

Пропустив, туляки вынуждены были пойти вперёд, но крайне редко добирались до чужой штрафной. Хозяева отвечали куда более опасными контрвыпадами и вполне могли отличиться ещё. Во второй половине встречи с выходом на поле именитого нападающего Джордже Деспотовича давление на ворота

Ростислава Солдатенко возросло, но гостям по-прежнему не хватало точности.

Например, Данил Степанов из убойной позиции отправил снаряд в штангу. «Алания» ближе к финальному свистку ответила на этот эпизод голом, однако он был отменён из-за положения вне игры. Но это не сильно испортило настроение поклонникам владикавказцев.