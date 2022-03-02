Sport24: все легионеры «Сочи» покинули команду сразу после матча с ЦСКА

Сразу после матча 1/8 финала Кубка России по футболу с московским ЦСКА все иностранные игроки «Сочи» покинули команду.

Об этом сообщает Sport24.

В заявке «Сочи» было восемь иностранцев: бразильцы Родриго Прадо и Жоаозиньо, словенец Ванья Дркушич, хорват Матео Барач, болгарин Ивелин Попов, эквадорец Кристиан Нобоа, ивуариец Викторьен Ангбан и колумбиец Матео Кассьерра.

При этом стоит отметить, что у Жоаозиньо также имеется российское гражданство, из-за чего он не считается легионером.

Ранее сообщалось, что дубль Игоря Дивеева принёс ЦСКА победу над «Сочи» в 1/8 финала Кубка России.