Дубль Дивеева принёс ЦСКА победу над «Сочи» в 1/8 финала Кубка России

Московский ЦСКА на выезде взял верх над «Сочи» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 41-й минуте Кристиан Нобоа вывел хозяев вперёд. В составе армейцев дубль оформил Игорь Дивеев, который отличился на 60-й и 87-й минутах.

Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого пробились в четвертьфинал, где сыграют либо со столичным «Локомотивом», либо с красноярским «Енисеем».

Ранее сообщалось, что «Алания» обыграла «Арсенал» и вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу.