«Спартак» выступил с заявлением по поводу исключения из Лиги Европы
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечёркнуты по причинам, максимально далёким от спорта», — говорится на сайте клуба.
По словам пресс-службы красно-белых, спорт должен возводить мосты в самые сложные времена, а не сжигать их, однако «Спартак» вынужден подчиниться данному решению, хотя и не согласен с ним.
«Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», — написано в тексте.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен был на этой стадии сыграть с «Лейпцигом».
Ранее сообщалось, что в РФС намерены обжаловать решение ФИФА и УЕФА.