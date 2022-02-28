В РФС намерены обжаловать решение ФИФА и УЕФА
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«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределённый срок. Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу», — говорится в заявлении на сайте РФС.
По мнению российской стороны, решение носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб спортсменам, тренерам, сотрудникам клубов и сборных, а также болельщикам. В союзе подчёркивают, что подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество.
«Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства», — добавили в РФС.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом».