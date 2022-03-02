Хет-трик Николсона помог «Спартаку» разгромить «Кубань» в 1/8 финала Кубка России

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал крупную победу над краснодарской «Кубанью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Хет-трик Николсона помог «Спартаку» разгромить «Кубань» в 1/8 финала Кубка России
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 6:1.

В составе красно-белых хет-трик оформил новичок команды Шамар Николсон, дублем отметился Квинси Промес, а также один раз отличился Джордан Ларссон. Гости ответили лишь одним голом — Георгий Джикия срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли пробились в четвертьфинал Кубка России. На следующей стадии «Спартак» встретится с победителем матча «Рубин» — «Ротор».

Ранее сообщалось, что Николсон забил дебютный мяч за «Спартак» в официальном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить