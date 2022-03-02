Хет-трик Николсона помог «Спартаку» разгромить «Кубань» в 1/8 финала Кубка России
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 6:1.
В составе красно-белых хет-трик оформил новичок команды Шамар Николсон, дублем отметился Квинси Промес, а также один раз отличился Джордан Ларссон. Гости ответили лишь одним голом — Георгий Джикия срезал мяч в свои ворота.
Таким образом, подопечные Паоло Ваноли пробились в четвертьфинал Кубка России. На следующей стадии «Спартак» встретится с победителем матча «Рубин» — «Ротор».
Ранее сообщалось, что Николсон забил дебютный мяч за «Спартак» в официальном матче.