Сёмин: у «Спартака» есть шанс на реабилитацию после поражения от ЦСКА в РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» и ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу сезона-2021/22.

«ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала? Дерби — это всегда матч не на жизнь, а на смерть. Это будет непредсказуемая встреча. В ней может произойти всё что угодно. За это мы и любим кубковые матчи. «Спартак» получил шанс реабилитироваться после поражения в чемпионате», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, все четвертьфинальные пары получились достаточно интересными и зрителей ждут увлекательные матчи с накалом страстей.

Напомним, что в матче 19-го тура чемпионата России армейский клуб переиграл красно-белых со счётом 2:0. Предположительно, матчи четвертьфинала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. Финал должен состояться 29 мая 2022 года.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что у команды не так много шансов пройти ЦСКА.

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