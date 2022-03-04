Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу над ЦСКА в Кубке России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у команды не так много шансов пройти ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

«Жребий циничен к «Спартаку». Думаю, что «Спартаку» не хотелось бы округлять срок невладения Кубком России до 20 лет. Наверное, «Спартаку» очень хотелось хоть что-то выиграть в этом году. Но по тому, как проходил последний матч «Спартака» с ЦСКА, шансы не такие большие. Армейцы обыграли «Спартак» заслуженно. Это не удача, ЦСКА грамотно обыграл спартаковцев», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

По его мнению, «Спартак» ожидает не самый лёгкий период, так как перед кубковой игрой ему предстоит встретиться с «Рубином» в чемпионате.

«Посмотрим, вдруг у «Спартака» тренер не просто неврастенично бегает по бровке, а, возможно, сможет что-то наладить в игре. Будем надеяться, что хотя бы в Кубке покажут что-то достойное», — добавил Червиченко.

В 1/8 финала армейцы обыграли «Сочи» (2:1), а красно-белые одержали победу в матче с «Кубанью» (6:1).



Предположительно, встречи четвертьфинала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. Финал запланирован на 29 мая 2022 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что у красно-белых и ЦСКА равные шансы на выход в полуфинал Кубка России.