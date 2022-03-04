Мостовой считает, что у «Спартака» и ЦСКА равные шансы на выход в полуфинал Кубка России

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.
Мостовой считает, что у «Спартака» и ЦСКА равные шансы на выход в полуфинал Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У команд равные шансы, и игра будет похожа на ту, что мы видели в РПЛ. Конечно, ничья была бы справедливым результатом в той игре, но тогда повезло армейцам», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Он также уверен, что у армейцев не будет большого преимущества от игры на своём поле, так как даже в минувшем матче между командами обе команды могли победить.

Напомним, что в 1/8 финала армейцы обыграли «Сочи» (2:1), а красно-белые одержали победу в матче с «Кубанью» (6:1). Предположительно, встречи четвертьфинала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. Финал запланирован на 29 мая 2022 года.

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что матч с ЦСКА в Кубке России станет самым важным для главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

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