Комбаров: матч с ЦСКА в Кубке России станет самым важным для Ваноли

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

«Дерби — всегда бойня. Это шанс для красно-белых вернуть должок армейцам за два проигранных матча в чемпионате», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, у «Спартака» мало шансов получить положительный результат в РПЛ, поэтому команда должна сделать акцент на кубок.

«Дерби в четвертьфинале будет самым важным матчем для Ваноли этой весной», — добавил Комбаров.

Напомним, что в 1/8 финала армейцы обыграли «Сочи» (2:1), а красно-белые одержали победу в матче с «Кубанью» (6:1). Предположительно, встречи четвертьфинала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. Финал запланирован на 29 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что стал известен результат жеребьёвки на четвертьфинал Кубка России по футболу сезона-2021/22.