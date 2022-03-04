Стал известен состав четвертьфинальных пар Кубка России по футболу

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Жеребьёвка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2021/22 прошла 4 марта.
Стал известен состав четвертьфинальных пар Кубка России по футболу
  • РИА Новости

В 1/4 финала плей-офф турнира пройдут следующие матчи:

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);

«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

Предполагаемые даты матчей — 19—21 апреля. Финал должен состояться 29 мая 2022.

Действующим победителем Кубка России является столичный «Локомотив».

Ранее сообщалось, что суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову.

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