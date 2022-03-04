Стал известен состав четвертьфинальных пар Кубка России по футболу
- РИА Новости
В 1/4 финала плей-офф турнира пройдут следующие матчи:
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);
«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);
«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).
Предполагаемые даты матчей — 19—21 апреля. Финал должен состояться 29 мая 2022.
Действующим победителем Кубка России является столичный «Локомотив».
Ранее сообщалось, что суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову.