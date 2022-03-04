Суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Газизову

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Уфы приостановил рассмотрение дела по иску бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова по выплатам от столичного футбольного клуба.

«Никаких решений принято не было, дело приостановлено», — цитирует ТАСС Завьялову.

По её словам, по делу назначена подчерковедческая экспертиза. Дата следующего заседания не назначена. Она добавила, что было подано порядка четырёх ходатайств, которые суд не удовлетворил.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность спортивного директора «Спартака».

Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также гендиректор «Уфы» просит выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Газизов в другом иске намерен добиться выплаты в размере 101 млн рублей согласно расписке владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Завьялова заявила, что ожидает выхода на работу Газизова в случае соответствующего решения суда.