Суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Газизову
- РИА Новости
«Никаких решений принято не было, дело приостановлено», — цитирует ТАСС Завьялову.
По её словам, по делу назначена подчерковедческая экспертиза. Дата следующего заседания не назначена. Она добавила, что было подано порядка четырёх ходатайств, которые суд не удовлетворил.
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность спортивного директора «Спартака».
Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также гендиректор «Уфы» просит выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.
Газизов в другом иске намерен добиться выплаты в размере 101 млн рублей согласно расписке владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ранее Завьялова заявила, что ожидает выхода на работу Газизова в случае соответствующего решения суда.