Шварц пошёл разговаривать с Карасёвым после первого тайма матча со «Спартаком»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после первого тайма матча 20-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком» пошёл разговаривать с главным арбитром игры Сергеем Карасёвым.
Шварц пошёл разговаривать с Карасёвым после первого тайма матча со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По всей видимости, немецкий специалист остался недоволен работой судьи, который в конце первого тайма удалил с поля защитника «Динамо» Гильермо Варелу. 

При этом во время флеш-интервью с игроками в перерыве в эфире «Матч ТВ» было слышно, как кто-то говорит на повышенных тонах. По словам журналиста Тимура Журавеля, в этот момент Шварц обращался к Карасёву.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 23 очками — на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча РПЛ.

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