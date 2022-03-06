Шварц пошёл разговаривать с Карасёвым после первого тайма матча со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после первого тайма матча 20-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком» пошёл разговаривать с главным арбитром игры Сергеем Карасёвым.

По всей видимости, немецкий специалист остался недоволен работой судьи, который в конце первого тайма удалил с поля защитника «Динамо» Гильермо Варелу.

При этом во время флеш-интервью с игроками в перерыве в эфире «Матч ТВ» было слышно, как кто-то говорит на повышенных тонах. По словам журналиста Тимура Журавеля, в этот момент Шварц обращался к Карасёву.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 23 очками — на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча РПЛ.