«Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые состав московских «Динамо» и «Спартака» на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев на поле с первых минут появятся Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Никола Моро, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян и Фёдор Смолов.

У красно-белых в старте выйдут Александр Селихов, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон.

Встреча пройдёт 6 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 23 очками — на девятой позиции.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал «Динамо» фаворитом матча со «Спартаком».