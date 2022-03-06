«Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Стали известны стартовые состав московских «Динамо» и «Спартака» на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

В составе хозяев на поле с первых минут появятся Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Никола Моро, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян и Фёдор Смолов.

У красно-белых в старте выйдут Александр Селихов, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон. 

Встреча пройдёт 6 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 23 очками — на девятой позиции.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал «Динамо» фаворитом матча со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить