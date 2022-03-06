Колосков: в дерби «Динамо» — формальный фаворит

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».
Колосков: в дерби «Динамо» — формальный фаворит
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«В дерби «Динамо» — формальный фаворит. Но я бы не сказал, что результат предрешён: будет тяжёлая борьба и накал эмоций. Много голов ожидать не стоит — цена ошибки слишком велика, поэтому играть обе команды будут, наверное, с оглядкой на оборону», — цитирует Колоскова Sport24.

Он добавил, что «Спартак» нестабилен, но на второе дерби нужно собраться и подготовиться должным образом. По мнению Колоскова, победит та команда, которая подойдёт к матчу в лучшей форме — тактической, физической и психологической.

Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арена» 6 марта. Начало — в 19:00 мск.

По итогам 19 туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 23 очками — на девятой позиции.

Ранее Антон Миранчук заявил, что скоро вернётся в общую группу «Локомотива».

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