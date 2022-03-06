Антон Миранчук: скоро вернусь в общую группу «Локомотива»

Российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что в скором времени вернётся в команду.

«Скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу. Как брат? Нормально. Несмотря на поражение, команда выглядела достойно. Я рад за него!» — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист проходил лечение от травмы сухожилия в Германии. Повреждение он получил в январе 2021 года, но продолжал играть. В этом сезоне футболист провёл в составе железнодорожников пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Локомотиве» ответили на вопрос о доверии клуба к Цорну.