Сёмин поделился ожиданиями от финала Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо».

«Главное в финале Кубка — это быть сконцентрированным на каждый микроэпизод, который будет в матче. 90 минут или 120, может быть, ещё и с пенальти — самое главное — концентрация», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее сообщалось, что певица МакSим выступит после финального матча Кубка России по футболу 2022 года между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».