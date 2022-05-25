Сёмин поделился ожиданиями от финала Кубка России «Спартак» — «Динамо»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо».
Сёмин поделился ожиданиями от финала Кубка России «Спартак» — «Динамо»
  • РИА Новости

«Главное в финале Кубка — это быть сконцентрированным на каждый микроэпизод, который будет в матче. 90 минут или 120, может быть, ещё и с пенальти — самое главное — концентрация», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее сообщалось, что певица МакSим выступит после финального матча Кубка России по футболу 2022 года между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».

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