Певица МакSим выступит на финале Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Певица МакSим выступит после финального матча Кубка России по футболу 2022 года между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».
Певица МакSим выступит на финале Кубка России по футболу
  • globallookpress.com

МакSим опубликовала афишу концерта в своём Telegram-канале.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у фанатов «Спартака», которые исполняют её во время матчей команды.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить