Певица МакSим выступит на финале Кубка России по футболу

Певица МакSим выступит после финального матча Кубка России по футболу 2022 года между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».

МакSим опубликовала афишу концерта в своём Telegram-канале.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у фанатов «Спартака», которые исполняют её во время матчей команды.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».